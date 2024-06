Juventus, il RETROSCENA su Szczesny: ecco chi ha spinto per l’ADDIO del portiere polacco

Quasi a sorpresa, Szczesny è stato messo ai margini del progetto bianconero con l’arrivo di Di Gregorio come titolare

Da assoluta certezza al primo ad essere messo sul mercato. Il finale della storia di Szczesny alla Juventus è stato quantomeno inaspettato, soprattutto per le dinamiche e le tempistiche con cui è stato deciso il tutto.

Secondo Gianluca Di Marzio, il giocatore non voleva lasciare Torino bensì sono stati Thiago Motta e la società a volersi disfare dell’estremo difensore ex Roma e Arsenal per promuovere subito Di Gregorio come titolare.