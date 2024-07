Juventus, la RIVELAZIONE di Platini: «Mi voleva l’INTER, non è stato FACILE»

Michel Platini ha parlato rivelando un’incredibile retroscena che riguarda il suo trasferimento saltato con l’Inter

Michel Platini è stato ospite al Magna Graecia Film Festival a Catanzaro e ha raccontato un interessantissimo retroscena. Il francese ha confidato che stava per finire all’Inter prima di unirsi alla Juventus.

PLATINI – «La scelta della Juventus? Prima sono stato al Saint-Etienne, dove sono approdato perché non sono andato al Valencia e all’Inter. Mi volevano nel ’79. Nell’82 l’Avvocato mi ha voluto nella Juve e all’inizio non è stato facile. C’erano tutti campioni del mondo. L’Avvocato per me è stato fantastico».