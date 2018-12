Juventus-Roma, i giallorossi inseguono “l’impresa impossibile”

Juventus-Roma, big match all’Allianz Stadium: i capitolini giocano anche contro la cabala, che li vede sempre perdenti nei precedenti.

Si accendono i riflettori sulla 17ª giornata di Serie A, che vedrà nel posticipo di Torino Juventus–Roma il suo piatto forte. Tutte le statistiche sono dalla parte della squadra di Allegri: i giallorossi, infatti, come sottolinea Il Corriere dello Sport, finora hanno sempre perso negli otto precedenti all’Allianz Stadium. Nonostante questo, il tecnico dei capitolini, Eusebio Di Francesco, attende segnali importanti dalla sua squadra dopo le altalenanti prove dell’ultimo periodo, che hanno fatto infuriare il presidente James Pallotta.

Importante, per l’allenatore pescarese, che insegue dunque “l’impresa impossibile” per risalire la classifica e avvicinare la zona Champions League, il recupero di una pedina importante come Edin Dzeko. Il bosniaco torna a disposizione dopo l’infortunio ma partirà dalla panchina. Dal 1′ al centro dell’attacco tornerà Patrik Schick.

