L’investimento di Ronaldo ha portato dei grossi benefici anche dal punto di vista finanziario, con tanto di capitalizzazione superiore al miliardo

Continuano a filtrare statistiche sempre più impressionanti sull’impatto devastante di Ronaldo nel mondo Juve. In primis, a livello di merchandising, con magliette e gadget di CR7 vendute ovunque nel mondo, ad una quantità esorbitante. Poi, è importante anche a livello mediatico, con giornalisti e tifosi che parlano delle gesta della Juve e del suo campione in tutto il globo, invadendo anche l’ambiente bianconero. Insomma, sotto ogni aspetto, l’effetto Cristiano è evidente a tutti. Paradossalmente, l’impatto dell’ex Real non si è visto solo in campo per ora…

Anche dal lato finanziario, Ronaldo ha portato variazioni positive. Il titolo della Juve ha chiuso la giornata di ieri in crescita del 4,49%, a quota 1,024 euro per azione. Il titolo della Vecchia signora è quindi ai massimi storici. Questa crescita ha avuto un picco da giugno in poi, ovvero da quando sono iniziate a circolare le voci sulla trattativa Ronaldo. L’impennata c’è stata però a partire da luglio, quando l’affare è stato in via di conclusione. Dall’1 giugno, il valore delle azioni della Juventus sono salite del 65,43% (da 0,619 a 1,024), mentre dall’1 luglio sono cresciute del 55,15% (da 0,660 a 1,024). In tutto il mese di luglio i volumi hanno superato i 301 milioni di euro. Inoltre, superando quota 1 euro per azione, è arrivato anche il superamento della quota di 1 miliardo di capitalizzazione.