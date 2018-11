Con 7 gol e 5 assist, Ronaldo si sta dimostrando un uomo squadra: il portoghese può finire la stagione in doppia-doppia

Ronaldo vive per il gol, ma sa essere altruista quando vede il compagno piazzato meglio: ne è stato un chiaro il pallone servito a Cuadrado nella sfida con il Cagliari, poi chiusa sul 3-1, grazie al gol del colombiano. Il campione portoghese si sta sempre più dimostrando un uomo squadra in grado di migliorare chi gli sta intorno: nella rincorsa al sesto Pallone d’Oro, Cr7, però, non ci sta mettendo solo i gol, finora 7 in campionato, ma anche gli assist che sono già 5.

Una combinazione che lo rende di fatto un attaccante più unico che raro: in tutta la sua carriera ha già chiuso 5 stagioni in doppia-doppia, ovvero segnando almeno 10 gol e servendo come minimo 10 assist. Se mantenesse questo ritmo salirà a 6 e sarebbe il primo giocatore bianconero a riuscirci dal 2004. È curioso, inoltre, notare come questi numeri, in Serie A, siano spesso prerogativa delle seconde punte come il Papu Gomez o di esterni come Callejon: l’unico attaccante di ruolo a concludere una stagione in doppia-doppia fu Ibrahimovic nel Milan del 2010/2011.