Juventus: Sarri e la voglia di recuperare palla in avanti

Una statistica mostra come la Juventus di Sarri voglia recuperare palla in zone avanzate del campo. Una netta differenza rispetto ad Allegri

La principale differenza tra la Juventus di Sarri e quella di Allegri consiste nell’altezza del pressing. Prima si difendeva più di posizione, oggi i bianconeri vogliono schiacciare maggiormente gli avversari e recuperare palla in avanti.

L’indice PPDA misura il rapporto tra i passaggi concessi agli avversari nelle loro metà campo prima di effettuare un’azione difensiva (che può essere un tackle o un intercetto). La Juventus è in testa in Serie A per quanto riguarda questa particolare classifica. Vuol dire è la squadra che concede meno passaggi prima di provare a recuperare palla.