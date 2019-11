Gelo totale tra la Juventus e Mario Mandzukic: la definitiva conferma arriva da mister Sarri in conferenza stampa

Il rapporto fra Mario Mandzukic e la Juventus è ai minimi storici: entrambe le parti sperano che il croato trovi una sistemazione, dato che al momento è fuori rosa. Ecco le parole di Sarri in conferenza stampa sull’attaccante.

«E’ fuori dalla rosa per un accordo suo con la società. Non ho modo di parlarci e non so quale sia la decisione per gennaio».