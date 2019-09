Juventus, Sarri: «Partita non di alto livello. Sugli infortunati…»

Juventus, le parole di Maurizio Sarri dopo la Fiorentina: «Partita non di alto livello. Si deve crescere sotto diversi punti di vista»

Il tecnico della Juve, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del tecnico post Fiorentina:

«La partita non è stata di alto livello dal punto di vista tecnico. Abbiamo sprecato tutte le sostituzioni per motivi di infortunio, nel momento decisivo del match avere tre cambi sarebbe stato importantissimo. Si deve crescere dal punto di vista qualitativo e tattico, concedevamo tanto campo. Douglas sembra avere un infortunio di entità superiore, Pjanic ha subito un colpo al muscolo in settimana. Bisogna aspettare domattina».