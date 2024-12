Juventus, senti Hancko: «Posso dire questo sui bianconeri»

Il difensore è nel mirino della dirigenza bianconera ed è uscito allo scoperto per parlare del suo possibile futuro

David Hancko, difensore del Feyenoord, è un obiettivo della Juventus per la difesa. Il calciatore è stato intervistato dal portale olandese AD facendo chiarezza su quale sarà il suo futuro.

HANCKO – «Forse sono interessati, ma non ci siamo mai parlati. Non sono contento delle fake news che dicono che ho parlato con la Juventus o che abbiamo concordato dei termini personali. Non è affatto vero. La Juve potrebbe essere interessata ma non ci siamo mai parlati. Ho detto ai miei compagni che è falso, non ho idea da dove venga».