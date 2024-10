Juventus Stoccarda, Hoeness: «Per noi sarà importante questo»

L’allenatore dei tedeschi ha parlato in conferenza stampa della sfida contro la Juventus in Champions League

Sebastian Hoeness, allenatore dello Stoccarda, ha parlato così in conferenza stampa della sfida contro la Juventus, valevole per la terza giornata di Champions League, soffermandosi su vari aspetti.

INFORTUNATI – «Rispetto alla partita con il Bayern non è cambiata la situazione nell’infermeria».

THIAGO MOTTA HA DETTO CHE JUVE E STOCCARDA HANNO UN GIOCO SIMILE – «È sempre importante per noi avere il controllo della palla così come mostriamo in Bundesliga. Cerchiamo sempre di controllare il gioco e il possesso. Sarà interessante vedere chi ce la farà. Dobbiamo attaccare alti più possibile. Loro sanno difendere bene, a tutto campo e bassi, hanno diversi modi di farlo. Posso fare una grande lode a Thiago Motta che non ha ancora perso, così come un’importante score per reti non subite. La Juve è una squadra da ammirare».