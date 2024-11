Juventus Torino, seggiolini staccati e bagni distrutti allo Stadium

Brutte scene quelle dell’Allianz Staidum dove sono stati ravvisati comportamenti incivili dal Settore Ospiti

Il derby di Torino non ha lasciato un bell’esempio lontano dal campo. Come se non fossero bastati gli scontri la sera prima davanti alla Gran Madre, c’è stato un altro episodio molto negativo.

Come riporta Giovanni Albanese, dalla parte del Settore Ospiti dell’Allianz Stadium sono stati ritrovati seggiolini staccati e lanciati in campo al temine della partita e i bagni distrutti. Una pagina da dimenticare in questo Juventus Torino.