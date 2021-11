Juventus Tv sbarca su DAZN: il comunicato ufficiale

Juventus TV sbarcherà su Dazn, è ufficiale! Comunicato e dettagli sui nuovi contenuti a disposizione dei tifosi bianconeri

Juventus TV sarà visibile su Dazn con una ricca programmazione dedicata ai tifosi bianconeri.

IL COMUNICATO – «Oggi, DAZN e Juventus annunciano un accordo di distribuzione che vede la presenza di nuovi contenuti del club bianconero all’interno della piattaforma di streaming.

I tifosi della Juventus avranno accesso a una ricca programmazione che include le conferenze stampa – della prima squadra maschile e femminile, nonché delle presentazioni dei nuovi acquisti – e le migliori partite di serie A delle giocatrici di mister Montemurro.

Tra i contenuti on demand anche gli highlights della prima squadra femminile e della primavera maschile, e nuovi format targati Juventus TV: Duels, la serie che mette a confronto i migliori giocatori che hanno fatto la storia del club bianconero; The Movie, il format dedicato alle analisi delle ultime partite giocate dalla Juventus. E ancora, History, la nuova serie che racconta le storie più appassionati dei migliori giocatori della Serie A, di allenatori e dirigenti, oltre alle partite più iconiche del calcio, come il match indimenticabile Torino vs Juventus del 1988, il derby decisivo per l’entrata in Europa, una sfida risolta ai rigori. Segui Juventus TV su DAZN».