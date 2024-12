Juventus, le ultime sugli infortunati verso la Fiorentina

La Juventus si prepara ad un mese importantissimo, a partire dalla sfida di campionato contro la Fiorentina

Dopo i due giorni di riposo, la Juventus torna in campo per prepararsi verso la sfida ad alta quota contro la Fiorentina, in programma domenica alle ore 18:00 presso l’Allianz Stadium di Torino.

Secondo Juventusnews24.com, Koopmeiners, Danilo e Douglas Luiz hanno svolto un lavoro differenziato e sono accompagnati da un discreto ottimismo circa il loro recupero per il match con i viola. Personalizzato invece per Rouhi e Weah, più probabile un rientro per la Supercoppa.