Wojciech Szczesny protagonista nella vittoria della Juventus sul Valencia con una super parata: ecco le sue parole nel post-partita

La parata su Diakhaby sta facendo il giro del web, Wojciech Szczesny grande protagonista del successo della Juventus sul Valencia. Criticato per la prestazione contro il Manchester United, l’ex Roma si è riscattato alla grande: «Sono solo uno degli undici. Nell’ultima partita di Champions avevo tolto dei punti alla squadra e oggi li ho restituiti…».

Continua l’estremo difensore polacco, come riporta Juventusnews24: «In effetti il colpo di testa era ravvicinato ed è stata una bella parata, in un momento importante. Oggi abbiamo gestito bene la gara dopo il vantaggio, meglio di quanto fatto con lo United, quando avevamo rischiato di più. Ora dobbiamo andare a vincere a Berna per guadagnare il primo posto, perché credo che il Manchester batterà il Valencia».