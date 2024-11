Juventus, Zampini: «Ingiusto chiedere lo Scudetto»

Zampini ha fatto il punto sulla situazione Juventus legata allo Scudetto. Ecco le sue dichiarazioni

Massimo Zampini, al consueto appuntamento da ospite a Pressing, è intervenuto per parlare delle possibilità della Juventus di vincere lo Scudetto, mostrando poco ottimista per diversi motivi.

LE PAROLE – «Lo juventino vuole sempre vincere, chiaro che la Juve ci proverà. Non è che si aspetta di tre anni in tre anni, ma serve ragionare su un percorso. La Juve da quattro anni non lotta per lo Scudetto, fa un ottimo mercato dispendioso ma perde anche giocatori importanti, ma soprattutto ha cambiato più di tutte modo di giocare rispetto al passato. Ma quanto lo abbiamo visto questo mercato? Koopmeiners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz li abbiamo visti poco. Ho perso Bremer. Ora chiedere a una squadra che ha cambiato tutto, ha perso il giocatore più importante e dirle che deve vincere lo Scudetto sembra ingiusto. Io alla Juve chiedo di non crollare, restare in lotta, essere lì a gennaio/febbraio e poi le chiedo l’equilibrio».