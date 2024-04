Juventus, Zazzaroni: «Colpa di Allegri? No, ecco perché»

Ivan Zazzaroni è intervenuto per parlare di quelli che accusano Allegri prendendo in esame la Champions League

Ivan Zazzaroni ha parlato a Tutti Convocati della grande due giorni di Champions con 18 gol in 4 partite. Ecco le sue parole, riferendosi anche ad Allegri e alla Juventus.

ALLEGRI – «Questi grandi club spendono per comprare la qualità. Allegri non fa tre passaggi di fila? Ma sono i suoi giocatori che non lo fanno. I gol di Valverde e Foden non mi sembra che ci sia uno schema. Poi è evidente che ci siano idee e strategie dei grandi allenatori»