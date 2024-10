Juventus, Zazzaroni critica Yildiz: «È un giocatorino»

Il giornalista ha criticato Kenan Yildiz, numero dieci della Juventus. Ecco il suo punto di vista

Ivan Zazzaroni negli studi di Pressing è tornato a parlare di Kenan Yildiz, fantasista numero dieci della Juventus. Anche stavolta sono piovute critiche sul talento turco, descritto non all’altezza.

LE PAROLE – «Yildiz è un giocatorino, se io penso a Totti, spero che torni a giocare a 48 anni. E’ bravo, ha dei numeri sicuramente, non salta l’uomo quasi mai. Non è colpa di Yildiz, ha tutto il tempo per crescere, ha potenzialità ma non mi dà garanzie. Giusto che la Juve investa su di lui».

Yildiz quest’anno è entrato nella storia della Champions League essendo ostato il primo giocatore di sempre a segnare nella nuova competizione con il girone unico, realizzando il momentaneo 1-0 contro il PSV.