Kaladze: «Milan, provaci in Europa League. Ma le favorite sono...»

Khaka Kaladze, ex difensore del Milan, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha parlato di vari temi riguardanti i rossoneri.

VEDE IL MILAN – «Ci mancherebbe pure, lo vedo sempre in base agli impegni istituzionali. Quello che rappresentano quei colori lo sanno tutti: il Milan è vita».

EUROPA LEAGUE – «La cosa principale è restare tra le prime quattro e dare continuità alla qualificazione in Champions: da lì non si prescinde. Poi perché non provarci pure in Europa League? Lì ho visto belle partite, anche se ci sono due avversarie fortissime per la vittoria: il Bayer Leverkusen è stupefacente e poi il Liverpool vorrà salutare Klopp vincendo tutto».

CICLO DI PIOLI – «Tutti i cicli hanno una fine, ma io considero Pioli un bravissimo tecnico. Lo ha dimostrato non solo con lo scudetto, ma va messo nelle condizioni migliori. Deve avere con sé una squadra da Milan e non essere lasciato solo nei momenti di difficoltà».

THEO DA BLINDARE – «Più che importante, è decisivo: ha spinta, assist, gol, tutto ciò che si chiede a un esterno moderno. E poi in coppia con Leao è una trappola mortale. Si deve partire da questa coppia che poche altre squadre in Europa hanno».

IL DOPO GIROUD – «Intanto, bisogna ringraziare Giroud per tutto ciò che ha fatto: non era in una posizione facile ma è stato un esempio. Poi, non potendosi permettere Haaland, cercherei un colpo alla Shevchenko».

KVARATSKHEILA – «Vorrei presto vederlo in un top team, una squadra capace di vincere la Champions perché quello è il suo livello. Lui è da Real Madrid o da Milan. Ecco, il Milan potrebbe prendere lui…».