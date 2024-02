Kayode: «Ecco qual è l’obiettivo della Fiorentina»

Michael Kayode, difensore della Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva dopo la vittoria dei viola contro la Lazio

PAROLE – «Sinceramente non me l’ero immaginato il primo gol in Serie A, ho seguito il percorso ed è arrivato. In un bellissimo momento della partita (contro la Lazio, ndr). Sembrava stregata, abbiamo preso addirittura cinque pali ma ero convinto che ce la saremmo portata a casa per come stavamo giocando. Obiettivo? Guardiamo partita dopo partita, ora ci sarà un grande tour de force tra campionato, Conference e Coppa Italia. Alla fine si faranno i conti».