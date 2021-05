Sampdoria, Keita confessa una cosa dopo il gol allo Spezia

Keita sembra sempre più dentro al progetto Sampdoria: ecco la sua dichiarazione dopo il gol decisivo per il pareggio contro lo Spezia

Keita Balde ha salvato la Sampdoria di Claudio Ranieri dalla sconfitta. Il match contro lo Spezia, andato per ben due volte in vantaggio, è finito con un pareggio per 2-2 grazie alla rete dell’attaccante senegalese.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMPDORIA NEWS 24

Keita, al suo secondo gol consecutivo dopo la marcatura contro l’Inter, parla da leader e spera ancora nel riscatto a fine stagione. «Dal primo minuto o a partita in corso, l’importante è fare la differenza», queste le parole al termine del match