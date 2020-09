Kevin De Bruyne: «Guardiola si fida ciecamente di me» – VIDEO

Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, ha parlato del rapporto con il suo tecnico, Pep Guardiola

Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, ha parlato del rapporto con Pep Guardiola, suo tecnico nel club inglese. Ecco le sue dichiarazioni:

«Il più delle volte mi lascia libertà di esprimermi. Quando parla alla squadra, lui sa che seguo sempre le sue direttive. Ma in generale mi lascia tanta libertà, non so perché forse c’è qualcosa tra noi, sente che per me viene prima la squadra»