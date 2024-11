Kings League Italia, la competizione creata da Piqué sbarca nel nostro paese: ecco tutti i dettagli e il comunicato

Kings League Italia, la competizione calcistica inventata da Gerard Piqué sbarca nel nostro paese: i dettagli e il comunicato ufficiale

La Kings League sbarca in Italia! Tantissime novità a partire dalle regole per passare dai partecipanti e alle squadra: non mancano anche tanti ex calciatori. All’evento di presentazione a Torino, che Calcionews24.com ha seguito, erano presenti molti nomi del calcio italiano come gli ex bianconeri Marchisio e Del Piero oltre al gruppo della Juventus Women, composto da Bonansea, Girelli, Gama, Lenzini, Boattin, Salvai, Calligaris e Bergamaschi, Cantore a fare gli onori di casa. Di seguito il comunicato ufficiale.

La Kings League, fenomeno sportivo di calcio a 7 ideata nel 2022 da Kosmos, società fondata e presieduta da Gerard Piqué, è pronta a rivoluzionare anche il calcio italiano.

La competizione che ridefinisce, con regole nuove e maggior intrattenimento per lo spettatore, lo sport più amato del mondo arriva ufficialmente in Italia e porta un’energia tutta nuova, con l’obiettivo di conquistare fan e giocatori con un format unico e regole che offrono partite più spettacolari ed emozionanti.

Questa sera si è tenuta a Torino la presentazione ufficiale di Kings League Italia, condotta da Agnese e Pierluigi Pardo, che ha visto il saluto di Gerard Piqué in apertura e poi ha accolto Zlatan Ibrahimovic – Presidente di Kings League Italia – e Claudio Marchisio, nominato Head of Competition.

Sono state svelate poi le dodici squadre partecipanti al campionato e i Presidenti che leguideranno: Blur guiderà di nuovo gli Stallions dopo l’esperienza alla Kings World Cup in Messico, mentre PirlasV i suoi Punchers, ma anche Luca Campolunghi con i suoi Zebras. GrenBaud con il GrenBaud Circus, e ZW Jackson alla guida del team Zeta, Er Faina ed En3rix capeggeranno il team Caesar, Marzaa il team TRM e Manuuxo invece guiderà i Gear7 e Mirko Cisco i suoi Underdogs. Frenezy sarà a capo degli Alpac, Sergio Cruz e Off Samuel del team Lotus e Fedez alla guida dei suoi Boomers.

L’evento ha anche visto la partecipazione di campioni del calibro di Gigi Buffon, Alex Del Piero, Andrea Pirlo, Luca Toni e Francesco Totti, che hanno dato il via al countdown in vista della finale.

Un format mai visto prima in ItaliaLa Kings League Italia è una vera e propria rivoluzione. Mescolando la passione e la tradizione del calcio italiano con un intrattenimento innovativo, e coinvolgendo personaggi del mondo dei social, la competizione italiana punta a creare un’esperienza senza precedenti.

12 top streamer e content creator si sfideranno per il titolo capeggiando altrettante 12 squadre composte da giocatori provenienti da tutta Italia rappresentando diverse nazioni, valutati e scelti con attenzione durante i Tryouts ufficiali della Kings League.

Partite veloci, regole fuori dagli schemi e un’attenzione totale all’intrattenimento faranno sì che ogni match diventi uno spettacolo imperdibile. Affidandosi a questi elementi, la Kings League punta sul fenomeno dello “sportainment”, una fusione tra sport e intrattenimento.

L’utente al centro dello sportainment

L’obiettivo della Kings League Italia è uno solo: far divertire i tifosi e renderli parte dell’intrattenimento offerto. Questo è il motivo dello streaming attraverso piattaforme digitali, di regole e format mai visti prima nel calcio così da creare un legame più stretto tra il pubblico e il gioco, dando vita a una community appassionata e variegata.