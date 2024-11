King's League Italia, Piqué: «Una giornata Storica: sarà un successo; Juve? C'è stato un interesse nel 2007, ma...» - VIDEO

Le parole di Gerard Piqué, ex difensore del Barcellona e creatore della King’s League, all’evento di presentazione a Torino della Lega Italiana

(Dal nostro inviato Marco Baridon) Gerard Piqué è questa sera a Torino per l’evento del lancio della King’s League Italia. Di seguito le parole del difensore del Barcellona, creatore della lega raccolte da Calcionews24.com in zona mista.

KING’S LEAGUE – «Una giornata storica. Abbiamo lanciato solo due leghe al momento, questa sarà la nostra terza e siamo contenti ed orgogliosi di essere qui. Dietro c’è molto lavoro, perchè come potete immaginare ci sono tanti content creator, tante leggende che parteciperanno e tutto lo staff ha fatto un lavoro magnifico e a partire da ora potremo goderci l’evento e poi della King’s League Italia e speriamo che sia un successo».

SQUADRA PREFERITA – «Non mi piace fare nomi, perchè credo che tutte siano forti e abbiano la loro storia. In Spagna abbiamo tante squadre di King’s League e anche di Queen, perchè naturalmente c’è anche il femminile e anche in messico abbiamo due squadre diversi. Oggi annunciamo le due squadre italiane con i loro presidenti che sono content creator molto importanti e credo che alla gente piacerà molto e seguiranno la competizione».

IL PRESIDENTE PIU’ DIFFICILE DA CONVINCERE – «La verità è che in Italia giustamente, dopo il risultato ottenuto in Messico, l’evento lo hanno seguito in molti, specie tra i giovani, perchè si giocava alle due di notte in Italia e avevamo 350 mila dispostivi connessi. Per questo è stato abbastanza semplice convincere i presidenti ad accettare il progetto».

5-5 LEGGENDE SPAGNA ITALIA – «Non mi piace fare nomi (ride ndr). Non so, per la Spagna dico… Casillas, Ramos, Xavi, Iniesta e Villa».

VICINO ALLA JUVE – «Nel 2007 prima di andare al Barça c’è stato un interesse della Juve, ma l’interesse arrivo in contemporanea con il Barcellona, che era il mio sogno fin da bambino. La Juve è un grande club, però per me il Barça era tutto. No, non ci sono mai stati discorsi seri, ma un interesse sì».

NUOVA FORMULA CHAMPIONS – «Mi pare che la UEFA stia cercando di cambiare la competizione e modernizzarla, siamo in un mondo di costante evoluzione e vedo positivi i cambi, vedremo poi alla fine».

SINNER – «La sua rivalità con Alcaraz è il futuro. Gli faccio i complimenti per la vittoria alle ATP Finals qua a Torino, credo che voi italiani siato contenti di lui come noi lo siamo di Carlos, sarà una rivalità storica».