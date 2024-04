Milan Inter, Klinsmann: «Scudetto circostanza favolosa»

Jurgen Klinsmann, ex giocatore dell’Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista del derby tra Milan e nerazzurri

SCUDETTO – «Diciamo che è una circostanza favolosa… quasi un sogno. Ma non diventerà certo un’ossessione: l’importante è che lo scudetto arrivi. Per renderci conto della grandezza di questa stagione, bisogna pensare che non ci chiediamo più se l’Inter vincerà, ma quando lo farà».

DERBY – «L’attesa. La gente che, mentre sei in coda in macchina, ti dice: “Segna per noi Jurgen”. Era tensione sempre positiva, ti metteva energia».