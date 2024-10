Klopp: «Critiche Red Bull? Non so cosa potevo fare, per me è un’opportunità. Il mio lavoro sarà questo…»

Le parole di Jurgen Klopp, ex allenatore del Liverpool, sulla sua nomina come consulente nel gruppo Red Bull. I dettagli

Jurgen Klopp ha parlato nel podcast di Toni Kroos del suo inserimento nel gruppo Red Bull.

CRITICHE – « Va detto chiaramente che non ho mai seguito la storia della Red Bull in modo così critico. Certamente non voglio pestare i piedi a nessuno e personalmente amo tutti i miei ex club. Ma non so esattamente cosa avrei potuto fare affinché tutti fossero felici… Per me questa è un’opportunità eccezionale, devo essere sincero: fondamentalmente sono un consulente e si spera che possa valutare correttamente le cose e che sia disposto a lavorare in sinergia con gli allenatori. Voglio solo sostenere, non interferire, perché sarebbe stupido. Ma voglio trasmettere la mia esperienza e restare nel settore che conosco meglio. Il mio collega più vicino sarà Mario Gomez, nessuno di noi avrebbe immaginavo che questo sarebbe successo prima o poi. Sarà fantastico. Naturalmente ho già parlato con Mario anche se comincerò il 1 gennaio. Fino ad allora sarò in vacanza».