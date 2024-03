Liverpool, Klopp: «Guardiamo partita per partita. Sull'Arsenal...»

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato della sua squadra, dell’elevato numero di gare e dell’Arsenal

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, è intervenuto in conferenza stampa per affrontare vari temi interessanti tra cui i rivali dell’Arsenal, attualmente terzi a -2 proprio dai Reds.

TANTI IMPEGNI – «E’ sempre stato così. Fino a quando non ci vengono chiesti quattro possibili trofei, non ci pensiamo nemmeno per un secondo ad essere onesti. A queste cose non ci pensi neanche un secondo, non sono importanti, assolutamente no. Tu provi a trovare una soluzione per la prossima partita, proviamo a vincere la partita. Guardiamo partita per partita, probabilmente è una frase che non piace molto ai giornalisti, ma non possiamo fare diversamente».

RENDIMENTO – «Tre vittorie dopo il ko contro l’Arsenal? I risultati sono incredibilmente importanti ma non la definirei adesso una risposta alla partita con l’Arsenal perché non l’abbiamo usata in quel modo. Dobbiamo sempre mettere in campo una reazione ma, prima di tutto, devi sempre mostrare una reazione a te stesso».

ARSENAL – «Se si fosse trattato di un caso isolato, l’Arsenal sarebbe stata davvero brava, noi probabilmente non siamo stati così bravi come avremmo potuto essere quella sera, e questo può succedere. In una stagione in cui puoi raggiungere i tuoi obiettivi solo vincendo tutte le partite, direi che è davvero difficile, nemmeno il City ci è riuscito, anche quando ci è andato vicino. Devi usare le cose meno buone tanto quanto devi usare le cose buone».