Klopp sul derby con l’Everton: «Che occasione per Ancelotti» – VIDEO

Jurgen Klopp è pronto a sfidare l’Everton di Carlo Ancelotti nel derby di Liverpool: ecco le parole del tecnico dei Reds

Jurgen Klopp è carico in vista del terzo turno di FA Cup in programma domenica 5 gennaio, dove i Reds affronteranno l’Everton di Carlo Ancelotti in un derby tutto da gustare. Ecco le parole del tecnico tedesco in conferenza.

«Di sicuro non svelerò stasera a Carlo Ancelotti la formazione con la quale affronteremo il derby. In questo momento non so con quale formazione giocheremo. Carlo non credo che cambierà molti uomini per questa partita. Ha iniziato molto bene e dopo tanti anni il suo Everton ha la possibilità di vincere ad Anfield»