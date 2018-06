Justin Kluivert, da oggi, è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma: ecco il messaggio di benvenuto che gli ha riservato il direttore sportivo Monchi

L’ultima Eredivisie ha mostrato all’Europa il talentino Justin Kluivert, figlio di Patrick ed autore di 10 gol in 30 match del campionato olandese. Il figlio d’arte, per chi si fosse perso qualche sua partita, è un estero offensivo di sinistra che, però, può giostrare anche centralmente o sulla destra. Ha appena 19 anni e risponde positivamente a tutti i criteri che, di solito, Monchi rispetta per la scelta di un calciatore. Lo stesso direttore sportivo spagnolo, al sito ufficiale della Roma, a margine dell’ufficialità, ne ha parlato in maniera entusiasta:

«Credo che Justin sia uno dei più luminosi talenti del calcio europeo. Per questo motivo non è stato facile portarlo a Trigoria a causa della concorrenza di molti club. Ma Kluivert ha visto nella Roma la società ideale per continuare a crescere e sviluppare le sue enormi potenzialità». Leggendo tra le righe, è facile capire che questo trasferimento sia stato figlio di un lungo corteggiamento e convincimento. D’altronde se hai appena 19 anni pensi a giocare e vai dove te ne danno la possibilità. E se Monchi ha già il suo “cocco”, l’Olimpico è pronto ad innamorarsi del suo talento.