Kluivert: «La Roma un capitolo chiuso, dopo tutti questi prestiti sarebbe una follia tornare»

Justin Kluivert, giocatore di proprietà della Roma in prestito al Valencia, ha parlato a Ziggo Sport.

PAROLE – «Sono ancora sotto contratto con i giallorossi, ma per me è un capitolo chiuso. Lo sanno anche loro. Abbiamo un buon rapporto, ma dopo tutti questi prestiti per me sarebe una follia tornare; lo so, mi sono rassegnato. E’ questo è un bene. Credo che se potessi tornare indietro cambierei qualche scelta, ma nella vita bisogna guardare avanti».