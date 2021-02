Koeman: «Più protezione per giocatori come CR7, Neymar e Messi» – VIDEO

Ronald Koeman chiede più protezione per giocatori come Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi. Le sue parole

Il tecnico del Barcellona Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida in Champions League contro il PSG commentando l’assenza per infortunio Neymar.

PROTEZIONE – «Giocatori come Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo meritano più protezione, devono essere messi nelle condizioni di sfruttare le loro qualità. Gli arbitri dovrebbero fare più attenzione. E gli arbitri devono essere in grado di giudicare l’entità di un fallo. Ma non dimentichiamoci che il calcio rimane comunque uno sport di contatto».