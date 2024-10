Kompany: «Contro il Barcellona sarà entusiasmante, vogliamo metterci alla prova con i migliori»

Le parole di Vincent Kompany, tecnico del Bayern Monaco, in conferenza stampa in vista della partita di Champions contro il Barcellona

Vincent Kompany ha parlato in conferenza stampa in vista dell’impegno di Champions League del Bayern Monaco contro il Barcellona. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Non faccio differenze tra partite e avversari. Ormai per me ogni partita è una partita importante. La differenza è che vivo per ogni partita come questa ogni settimana, proprio come voi giornalisti per questa partita contro il Barcellona. Noi vogliamo metterci alla prova contro i migliori club d’Europa. Sarà emozionante».

COME PREPARARLA – «È Barça contro Bayern. Ogni allenatore ha l’obiettivo di vincere con la sua idea. Ecco perché la gente viene e vuole vedere questa partita. Ecco perché è interessante. Puoi sempre modificare le cose tatticamente, ma alla fine non lo so. Non credo nemmeno per un secondo che Hansi (Flick ndr) si adatterà a noi. Giocheranno proprio come hanno giocato ultimamente, perché vogliono la vittoria, proprio come noi».

RISULTATO – «Per me i punti sono più importanti di un buon stile di gioco o di tanti gol. Ma domani sarà una partita diversa, contro un avversario diverso. Tutte le statistiche positive che puoi elencare su di noi possono essere elencate anche per il Barça. Questo è ciò che rende questa una partita così emozionante. I tifosi non dovrebbero venire a guardare le tattiche degli allenatori ma ad ammirare il talento che i giocatori mostrano in campo. Questo è ciò che la rende davvero emozionante».