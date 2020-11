Geoffrey Kondogbia ha parlato dopo la vittoria dell’Atletico Madrid contro il Cadice: queste le parole del francese

«Questa è stata una notte incredibile, siamo andati in vantaggio rapidamente e tutto è stato più facile. È stato anche il mio debutto ed è stato positivo per me e per la squadra».