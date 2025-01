Koopmeiners: «Non siamo contenti, dobbiamo prenderci più responsabilità, sappiamo di dover fare meglio»

Le parole di Teun Koopmeiners, centrocampista della Juve, dopo il pareggio ottenuto dai bianconeri contro il Torino

Teun Koopmeiners ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Juve contro il Torino. Di seguito le parole del centrocampista bianconero.

UMORE DELLO SPOGLIATOIO – «Non siamo contenti. Abbiamo controllato la partita, abbiamo fatto un gran gol, anche il secondo ma era fuorigioco. Non è possibile prendere un gol un minuto prima della fine del primo tempo. Dobbiamo prenderci la responsabilità, anche io devo fare meglio. Nella ripresa ci abbiamo riprovato, abbiamo avuto qualche occasione ma non è bastato».

JUVE POCO CONTINUA – «Dobbiamo sentire più responsabilità. Ci sono troppi momenti in cui giochiamo bene, pressiamo bene, ma non lo facciamo per 90 minuti. Se giochi in questo campionato devi farlo per 90 minuti. Possiamo fare gol, si è visto nelle ultime partite, ma ne prendiamo troppo facilmente. Dobbiamo imparare, sentire la sensazione che non è possibile prendere un gol così. Siamo in vantaggio, abbiamo più uomini in area e dobbiamo fare meglio. Anche io devo prendermi la responsabilità, non c’è scusa».

SVOLTA ALLA STAGIONE – «Non basta questo, dobbiamo sentirlo. Non è possibile che siamo dove siamo, lo sappiamo. Dobbiamo imparare, dobbiamo fare meglio. Ho visto la qualità in allenamento e tutti possono giocare alla Juve, ma dobbiamo fare meglio come squadra. Non è possibile fare tutti questi pareggi, non siamo contenti. E’ importante che tutti lo sappiano. Vogliamo e dobbiamo fare meglio».