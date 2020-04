Kostic, Inter: quale è il record dell’obiettivo nerazzurro

Non stupisce che l’Inter stia puntando Kostic. Si tratta di un profilo totalmente funzionale con il calcio che ha in mente Conte

Non è un caso che l’Inter stia puntando giocatori come Kostic e Chiesa. Anche se l’italiano è forse più polivalente, si tratta di ali dalle grandi doti atletiche, che partono da una posizione defilata e coprono ampie porzioni di campo. Calciatori generosi in entrambe le fasi e che sono molto bravi a creare superiorità numerica.

Kostic soprattutto. Il serbo, bravo ad agire sia come quinto che come esterno di centrocampo, è un treno sulla fascia sinistra, dove quasi pesta la linea di fondo. Basti pensare che è il giocatore che, in Bundesliga, ha vinto più dribbling totali. Ben 67, insieme a Thiago Alcantara.