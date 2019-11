Kovacic ammette: «Gli anni al Real problematici. Ma a Londra…»

Kovacic ammette: «L’esperienza al Real Madrid mi ha creato qualche problema. Il Chelsea è arrivato al momento giusto»

L’attuale centrocampista del Chelsea, Mateo Kovacic, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del sito ufficiale del Blues. Il croato ha parlato della sua passata esperienza al Real e del momento attuale:

«L’esperienza in Spagna ha provocato qualche problema nella mia carriera. E’ vero, sono stati anni importanti, ma allo stesso tempo anche difficili: a volte giocavo, altre no. Non ho mai avuto la continuità di rendimento che invece ho attualmente a Londra. Anche se a Madrid ho vinto tre Champions, credo che il Chelsea sia arrivato proprio nel momento migliore. Sono felice».