Mateo Kovacic gioca poco con il Real Madrid e vorrebbe andare via, iniziano le prime voci di mercato su un suo ritorno all’Inter

Dalla Russia filtrano segnali di addio: Mateo Kovacic è scontento al Real Madrid, in tre anni ha vinto tutto ma vorrebbe giocare di più. Le voci sull’addio si susseguono nelle ultime ore e iniziano anche i primi rumors sul trasferimento all’Inter. Sembra che i nerazzurri non lo abbiano perso di vista dopo la cessione al Real di tre stagioni fa. Il croato è un calciatore che piace molto e farebbe comodo in mezzo al campo, dato che l’Inter è alla ricerca di un playmaker di livello. Ci sarà il ritorno del figliol prodigo?

Ancora è presto per capire se Kovacic tornerà all’Inter o meno, fatto sta che negli ultimi anni ha manifestato spesso la volontà di giocare di più. Con Lopetegui le cose potrebbero cambiare, dato che il Real sembra vicino a cedere qualche big, ma l’Inter si rifà sotto comunque. Dal ritiro della Croazia parlano di un Kovacic scontento al Real e in cerca di una nuova squadra. L’Inter ha il problema del Fair Play Finanziario e quindi non può fare acquisti troppo esosi, ma secondo Il Corriere dello Sport i nerazzurri seguono tutto con attenzione.