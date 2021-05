Kroos guarito dal COVID: si unisce al gruppo, a disposizione di Low

Buone notizie per Joachim Low che ritrova uno dei giocatori fondamentali della sua nazionale: guarito dal Covid Toni Kroos

La Germania ritrova il suo centrocampista cardine per Euro2020: è ufficialmente tornato negativo al COVID Toni Kroos che si unisce alla nazionale tedesca in ritiro Seefeld, in Austria.

Germania che può riabbracciare uno dei suoi calciatori più esperti, uno degli uomini fondamentali per Low per un Europeo molto complicato che vede i tedeschi nel girone F con Francia, Portogallo e Ungheria.