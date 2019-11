Kumbulla Juventus: come gioca il difensore del Verona

La Juventus pare sia interessata a Kumbulla. Come gioca il difensore centrale dell’Hellas Verona di Juric

L’Hellas Verona ha iniziato molto bene la stagione, con la solidità difensiva che è la chiave tattica principale della squadra di Juric. Non stupisce che la Juve sia interessata a Kumbulla, difensore centrale nel 3241.

Il giovane italo-albanese ha assorbito bene i principi di calcio del proprio allenatore, fondati su intense marcature a uomo stile Gasperini. Sovente capita di vedere Kumbulla effettuare uscite aggressive per seguire l’avversario, anche nella metà campo avversaria. Certo, la Juventus di Sarri difende in modo diverso, ma la società bianconera è solita assicurarsi le prestazioni dei talenti più interessanti del campionato, di conseguenza è normale che si parli di un interessamento per Kumbulla.