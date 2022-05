La Juventus è sempre più vicina a Di Maria, cosa manca per l’accordo

Angel Di Maria è sempre più vicino a diventare un calciatore della Juventus. Le ultime sul colpo dei bianconeri

Angel Di Maria è uno dei principali obiettivi della Juve per il mercato estivo. L’argentino non rinnoverà con il PSG ed è pronto a firmare a costo zero per un nuovo club europeo, prima di tornare in Argentina a chiudere la sua carriera.

El Fideo, riferisce la Gazzetta dello Sport, avrebbe già dato il suo assenso al passaggio in bianconero, ma resta l’ostacolo ingaggio: 7,5 milioni massimo l’offerta, contro i 9 milioni di richiesta. Si tratta a oltranza, ma tutto fa pensare che si possa giungere alla fumata bianca.