La Juventus ha autorizzato Pogba a vedere la finale dei Mondiali in Qatar: i dettagli

La Juventus ha autorizzato Paul Pogba, centrocampista bianconero, a vedere la finale dei Mondiali tra Francia e Argentina

L’infortunio di Paul Pogba rimediato con la Juventus non ha permesso a Deschamps di convocare Paul Pogba per il Mondiale, ma il centrocampista vuole stare vicino ai suoi compagni di selezione per la finale.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero ha autorizzato il giocatore ad essere presente in Qatar domenica in occasione della finale contro l’Argentina.