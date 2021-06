La Juventus non molla Locatelli: novità sull’offerta dei bianconeri

Calciomercato Juventus: i bianconeri sarebbero sempre in pressing per Manuel Locatelli e ora avrebbero in mano una nuova carta per cercare di convincere il Sassuolo

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano di Sky Sport, questa settimana la Juventus potrebbe aprire i colloqui con il Sassuolo per Manuel Locatelli. Incontro previsto per avviare ufficialmente la trattativa. Il club bianconero è a conoscenza dell’interesse di molte squadre di Premier League, che ora spingono per formulare un’offerta di apertura.

L’edizione odierna di Tuttosport rilancia ancora una volta il nome di Radu Dragusin, difensore classe 2002 della Juventus, come contropartita tecnica per abbassare la richiesta di 40 milioni di euro fatta dai neroverdi.