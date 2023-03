Tebas contro la Fifa: «Riforme che accontentano solo pochi club»

Javier Tebas, presidente della Liga, si è espresso sulle riforme adottate dalla Fifa in relazione al nuovo Mondiale per Club

Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato del nuovo Mondiale per Club voluto dalla Fifa.

PAROLE – «Alcune leghe che non sono state consultate su nessuna delle modifiche presentate, in particolare sulla nuova competizione annuale per club, di cui ignoravamo completamente l’esistenza e che incide gravemente sulle nostre competizioni. Queste decisioni non tengono conto dell’impatto agonistico, sportivo ed economico su campionati nazionali, club e giocatori, riempiendo di più di un programma già sovraccarico.La FIFA tiene conto solo di un piccolo gruppo di club e giocatori, mentre nell’ecosistema del calcio professionistico ci sono molti campionati professionistici, migliaia di club e giocatori che non partecipano alle competizioni internazionali ma che ne sono interessati. Questo la FIFA sembra dimenticarlo e pensa solo ad alcuni, ignorando l’effetto su tutti i giocatori del calcio professionistico».