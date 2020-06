La Liga in TV oggi, il programma del 17 giugno. L’Atletico Madrid di Simeone vuole tornare a fare punti in chiave Champions League

Torna in campo anche la Liga dopo gli anticipi di lunedì e martedì. Questa sera sarà il turno dell’Atletico Madrid di Diego Simeone, che se la vedrà con l’Osasuna. Serviranno punti importantissimi in chiave Champions League. In campo anche Athletic Bilbao e Celta Vigo.

Ecco il programma completo del 17 giugno: