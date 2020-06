La Liga in TV oggi, il programma del 19 giugno: torna in campo il Barcellona, a Siviglia ci si gioca il titolo. Gioca anche il Villarreal

La Liga non si ferma praticamente più. Oggi si gioca ancora, il Barcellona torna in campo e affronterà il Siviglia in un match in cui ci si gioca praticamente il titolo. Alle 19:30 c’è il Granada che ospita il Villarreal, alla stessa ora è il momento del Leganes sul campo del Maiorca.

Ecco il programma completo di venerdì 19 giugno: