La Liga, i risultati della 13ª giornata: ko del Barcellona a San Sebastian, seconda sconfitta in campionato

La Liga, i risultati della 13ª giornata: seconda sconfitta per il Barcellona in campionato a San Sebastian contro la Real Sociedad

Arriva la seconda sconfitta ne La Liga per il Barcellona: i catalani cadono a San Sebastian contro la Real Sociedad. Decisivo il gol nel primo tempo di Becker che condanna la squadra di Flick al secondo stop in campionato. Rimane invariato il vantaggio di +6 sul Real Madrid, ma con le Merengues che hanno una partita in meno. Vittoria di misura fuori casa invece per Atletico Madrid, contro il Mallorca, rete di Julian Alvarez e Girona, che batte il Getafe grazie a Yangel Herrera. Pareggio allo scadere invece per l’Athletic Bilbao contro il Valladolid.

Mallorca-Atletico Madrid 0-1 (61′ Alvarez)

Getafe-Girona 0-1 (42′ Yangel Herrera)

Valladolid-Athletic Bilbao 1-1 (79′ Raul Moro [V], 90’+4′ Guruzeta)

Real Sociedad-Barcellona 1-0 (33′ Becker)