La Liga, i risultati della 16ª giornata: ancora un pari per il Barcellona, questa sera il Real può accorciare

La Liga, i risultati della 16ª giornata: ancora un pari per il Barcellona, questa sera il Real Madrid contro il Girona può accorciare in classifica

Il Barcellona pareggia a Siviglia in casa del Betis e questa sera si potrebbe riaprire la corsa per la vetta de La Liga. i blaugrana arrivano vicini alla vittoria con i gol di Lewandowski e Ferran Torres, ma in pieno recupero Diao strappa il pari per i biancoverdi. Questa sera il Real Madrid contro il Girona può giocarsi una possibilità di accorciare la distanze dopo il ko del San Mames in settimana. Il Las Palmas vince contro il Valladolid con la doppietta di Ramirez, mentre il Valencia perde in casa con il Rayo Vallecano e rimane al penultimo posto in classifica.

Las Palmas-Valladolid 2-1 (20′ Ramirez, 45′ André [V], 64′ Ramirez)

Betis-Barcellona 2-2 (39′ Lewandowski, 68′ Lo Celso rig. [B], 82′ Ferran Torres, 90’+4′ Diao [B])

Valencia-Rayo Vallecano 0-1 (7′ Ciss)

Girona-Real Madrid ore 21.00