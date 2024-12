La Liga, i risultati della 18ª giornata: il Real vince e sorpassa il Barcellona, manita Villarreal

La Liga, i risultati della 18ª giornata: il Real Madrid vince contro il Siviglia e sorpassa il Barcellona al secondo posto, manita Villarreal

Il Real Madrid vince e supera il Barcellona in classifica al La Liga: contro il Siviglia le Merengues vincono 4-2 e si portano a 40 punti, uno in meno dell’Atletico che è in vetta. Entrambe le madrilene hanno una partita in meno e i Blancos il 3 gennaio recupereranno la sfida contro il Valencia. Nelle altre partite da segnalare la vittoria del Villarreal, che sfrutta al massimo la doppia superiorità numerica contro il Leganes piazzando una manita, con grande protagonista Barry, autore di una tripletta.

Valencia-Alaves 2-2 (7′ Martin, 70′ Rioja rig. [V], 88′ Jordan rig., 90’+8 Gomez [V])

Real Madrid-Siviglia 4-2 (10′ Mbappé. 20′ Valverde, 34′ Rodrygo, 35′ Romero [S], 53′ Diaz, 85′ Lukebakio [S])

Las Palmas-Espanyol 1-0 (67′ Ramirez)

Leganes-Villarreal 2-5 (6′ Cisse [L], 16′ Barry, 33′ Raba rig. [L], 45’+2′, 65′ Barry, 90’+2′ Moreno rig., 90’+5′ Cabanes)

Betis-Rayo Vallecano 1-1 (37′ Isco rig., 51′ Palazon [RV])