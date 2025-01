La Liga, i risultati della 19ª giornata: l’Atletico Madrid di misura mantiene la testa della classifica, domani sera Real Sociedad-Villarreal

La Liga, i risultati della 19ª giornata: l’Atletico Madrid di misura mantiene la testa della classifica, questa sera Real Sociedad-Villarreal

L’Atletico Madrid si conferma in testa a La Liga: i Colchoneros superano di misura l’Osasuna grazie al gol di Julian Alvarez che permette così a Simeone di prendere i tre punti necessari per rimanere in vetta. Domani sera chiude la giornata Real Sociedad-Villarreal, una sfida molto delicata in ottica europea, mentre nel pomeriggio il Getafe accorcia in classifica sul Las Palmas con un 2-1 maturato tutto nel finale.

Las Palmas-Getafe 1-2 (70′ da Costa, 86′ Mayoral, 88′ Januzaj [LP])

Atletico Madrid-Osasuna 1-0 (55′ Alvarez)

Real Sociedad-Villarreal domani ore 21.00