La Liga, i risultati della 22ª giornata: ancora un passo falso dell’Atletico Madrid, stasera il Real può scappare

La Liga, i risultati della 22ª giornata. Ancora un passo falso dell’Atletico Madrid: solo pari con il Villarreal e stasera il Real può scappare

La 22ª giornata può essere la partita decisiva ne La Liga: l’Atletico Madrid pareggia contro il Villarreal e, dopo la sconfitta della settimana scorsa, oggi l’1-1 fatto in rimonta può compromettere il sogno campionato dei Colchoneros. Questa sera infatti il Real Madrid scende in campo contro il Valladolid e in caso di vittoria potrà tentare la prima fuga stagionale andando a +4.

Mallorca-Betis 0-1 (90’+6′ Bakambu)

Atletico Madrid-Villarreal 1-1 (29′ Moreno rig. [V], 58′ Lino)

Siviglia-Espanyol 1-1 (15′ Kumbulla [E], 61′ Badé)

Valladoli-Real Madrid ore 21.00