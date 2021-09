La rivelazione di Jorginho: «Brasile il mio sogno, ma impossibile rifiutare l’Italia»

Il centrocampista della Nazionale Jorginho ha parlato della sua scelta di vestire la maglia dell’Italia e non quella del Brasile

In una lunga lettera a The Player’s Tribune, il regista della Nazionale Jorginho ha parlato anche della sua scelta di vestire la maglia dell’Italia e non quella del Brasile.

«Giocare per l’Italia è davvero speciale per me. Scegliere l’Italia è stato facile. Il Brasile non mi ha mai dato le chance di coronare il mio sogno. L’Italia mi ha scelto per giocare con loro nonostante fossi nato in un altro paese. Questa è stata una grande opportunità per me. Poi mio nonno era italiano e questo mi ha dato la possibilità di giocare per l’Italia. Mi sento italiano. Ho passato metà della mia vita lì. Ogni giorno amo di più questo paese. E non dimenticherò mai che quando avevo bisogno, l’Italia mi ha aiutato. Quindi come avrei potuto voltare le spalle quando l’Italia aveva bisogno di me?».